الحمد الله يستقبل ممثل المكسيك لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، ممثل المكسيك لدى فلسطين سيرخيو سييرا بيرنال؛ لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.





وقدم الحمد الله، الشكر لبيرنال على جهوده في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً له التوفيق في حياته العملية والشخصية، مثمناً الدور المكسيكي في مساندته ببناء دولتنا، وتجسيد سيادتها، ودعم قضيتنا في المحافل الدولية.





من جانبه، أكد ممثل المكسيك، مواصلة دعم بلاده لفلسطين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى زيادة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد تعهدها بالإيفاء بالتزاماتها في مؤتمر روما، الذي عقد في آذار/ مارس الماضي بالعاصمة الإيطالية، لدعم الوكالة.

رام الله - دنيا الوطن