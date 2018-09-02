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شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لأول مرة، عن سبب إعلان استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، من قلب المملكة العربية السعودية.

وقال الحريري، لوكالة (يورو نيوز): "كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي؛ لأنني كنت أعتقد أن الحكومة، قد سلكت طريقاً جعلها غيرَ قادرة على الحكم، بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك".

وأضاف الحريري: "استقالتي كانت في الأساس صدمة إيجابية، لتنبيه الناس، ولنقول لهم: اسمعوا أن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الأمام، والمضي قدماً ليس أن يكون لبنان على الحياد؛ بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة".

وأكد الحريري، أن علاقته مع السعودية ممتازة، معتبرًا إياها علاقة في صالح لبنان، وفي صالح المملكة أيضًا، مشيرًا إلى أن الخليج اليوم في بؤرة متوترة، لذا على لبنان مراعاة مصالحه الوطنية.

وتابع: أعني أننا حينما نقحم أنفسنا في اليمن أو في سوريا فإننا سنجلب المشاكل لبلادنا، وهناك من يرفض ذلك في الداخل، مما تسبب في شلل البلاد في السابق.

 

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