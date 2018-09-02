انتهاء عطوة الزوجين الحروب بالخليل.. الإعفاء عن القاتل ويبقى الحق العام

خاص دنيا الوطنشهدت مدينة الخليل، أمس السبت، عطوة مواطن وزوجته من عائلة الحروب، لقيا مصرعهما قبل أيام، بعد اطلاق النار عليهما في المدينة.وأكد الدكتور سلمان جرادات، رئيس لجنة العشائر في محافظة الخليل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العطوة جاءت بناء على توافق في عائلة الحروب، باعتبارها قضية داخلية.وقال: "تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء القضية فيما بينهم، وذلك بالإعفاء عن القاتل، والتنازل عن الحق العشائري، ولكن يبقى الحق العام، الذي يجب استيفاؤه"، لافتاً إلى قيمة الحق العام، تحدده جهات الاختصاص في الدولة.يشار إلى أن الزوجين الحروب، لقيا مصرعهما، فجر الاثنين الماضي، بعد إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين، في شقة سكنية ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.