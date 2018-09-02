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هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشار أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أنّ بلاده، تعتزم شقّ قناة على طول حدودها مع قطر، في مشروع من شأنه أن يُحوّل شبه جزيرة قطر إلى جزيرة.

وأكد سعود القحطاني، مستشار بن سلمان، في تغريدة له على موقع (تويتر)، أنه "انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، مضيفًا بأن هذا المشروع الذي وصفه بـ"العظيم والتاريخي"، سيُغيّر الجغرافيا في المنطقة.

وأضاف القحطاني الذي يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، أن تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة، في إشارة للملك سلمان، وولي العهد نجله محمد.

وقالت وكالة (فرانس 24): إن هذه الخطة، من شأنها فصل شبه الجزيرة القطرية عن البرّ الرئيسي السعودي، وتعتبر أحدث فصول التوتّر ما بين قطر والدول المقاطعة لها "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، منذ 14 شهرًا.

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