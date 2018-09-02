دولي

أين اختفى ترامب خلال تشييع جون ماكين؟

أين اختفى ترامب خلال تشييع جون ماكين؟
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تغيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الحضور إلى جنازة السيناتور جون ماكين، في حين شاركت ابنة ترامب ايفانكا، وكذلك روساء سابقون للولايات المتحدة منهم بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما.

وآثر ترامب، التوجه لممارسة لعبة (الغولف)، في ناد يملكه قرب واشنطن، بالتزامن مع مراسم تشييع السيناتور الأميركي جون ماكين في العاصمة الأميركية.

وغادر ترامب البيت الأبيض، فيما كانت ميغان، ابنة ماكين، توجه تحية حارة إلى والدها في كاتدرائية واشنطن على بعد بضعة كيلومترات.

وقالت ميغان: إن أميركا جون ماكين لا تحتاج إلى أن نعيد لها عظمتها لأنها كانت دائما عظيمة، في سخرية واضحة من شعار حملة ترامب، في حين أثارت هذه العبارة تصفيقاً طويلاً للحاضرين، وبينهم مقربون من ترامب تتقدمهم ابنته إيفانكا، وفق ما نقلت (سكاي نيوز).

وفي تلك اللحظة، كان ترامب يغادر البيت الأبيض معتمراً قبعة تحمل شعاره الشهير "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى".

وكانت تقارير صحفية بينت، أن ماكين أوصى بعدم حضور ترامب لجنازته، بسبب العلاقة السيئة ما بين الرجلين، والتي أظهرتها بعض وسائل الإعلام، ليرد ترامب بعد ذلك ببيان رسمي، عقب وفاة ماكين ويقول: "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور مكين لبلادنا، وتكريماً له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".


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