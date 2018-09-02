دولي

بقيمة 300 مليون دولار.. وزارة الدفاع الأمريكية تلغي مساعدات لباكستان

بقيمة 300 مليون دولار.. وزارة الدفاع الأمريكية تلغي مساعدات لباكستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس السبت، أنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان.

وكانت واشنطن علقت مساعداتها لباكستان بسبب تقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).

ويعد قرار إلغاء المساعدات ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين الجانبين.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسلام أباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة وهو اتهام تنفيه باكستان.

أخبار ذات صلة

قتلى وجرحى في انفجار سيارة جنوب العاصمة الصومالية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة جنوب العاصمة الصومالية

أين اختفى ترامب خلال تشييع جون ماكين؟

أين اختفى ترامب خلال تشييع جون ماكين؟

خطة أمريكية وضعت في الستينات لتدمير كامل الاتحاد السوفيتي والصين

خطة أمريكية وضعت في الستينات لتدمير كامل الاتحاد السوفيتي والصين

نيجيريا: متشددون يقتلون نحو 30 جندياً

نيجيريا: متشددون يقتلون نحو 30 جندياً

السفير الأميركي لدى إسرائيل: العرب لا يفهمون إلا لغة القوة

السفير الأميركي لدى إسرائيل: العرب لا يفهمون إلا لغة القوة

الإسرائيليون يتحدون مع قرار ترامب حول (أونروا)

الإسرائيليون يتحدون مع قرار ترامب حول (أونروا)

كيري: نتنياهو كان خائفاً وجباناً خلال حرب 2014 بسبب صواريخ حماس

كيري: نتنياهو كان خائفاً وجباناً خلال حرب 2014 بسبب صواريخ حماس

هذه الملفات سيبحثها (الكابينت) الإسرائيلي باجتماعه اليوم

هذه الملفات سيبحثها (الكابينت) الإسرائيلي باجتماعه اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر باقتلاع 70 شجرة زيتون في الأغوار الشمالية

الاحتلال يخطر باقتلاع 70 شجرة زيتون في الأغوار الشمالية

سطو مسلح على محطة محروقات وعيادة بالخليل

سطو مسلح على محطة محروقات وعيادة بالخليل

شاهد: أهالي غزة يجيبون.. لأيهما الأولوية المصالحة أم التهدئة؟

شاهد: أهالي غزة يجيبون.. لأيهما الأولوية المصالحة أم التهدئة؟

تنقل 5408 مسافرين السبت عبر (معبر الكرامة)

تنقل 5408 مسافرين السبت عبر (معبر الكرامة)

نقابات العمال: البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني

نقابات العمال: البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بالتقاط الرسائل من كلمة المفوض العام لـ (أونروا)

أبو هولي يُطالب الدول المانحة بالتقاط الرسائل من كلمة المفوض العام لـ (أونروا)

الأشغال تشرع بإنشاء طريق يصل بين رام الله وشمال الضفة

الأشغال تشرع بإنشاء طريق يصل بين رام الله وشمال الضفة

مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

منوعات

وفاة الفنانة المصرية كوثر رمزي

وفاة الفنانة المصرية كوثر رمزي

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: أصالة ترد على السُخرية &#34;القاسية&#34; من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

فيديو: أصالة ترد على السُخرية "القاسية" من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

شاهدوا يسرا في أجرأ إطلالتها… وشارع باسمها في مصر

شاهدوا يسرا في أجرأ إطلالتها… وشارع باسمها في مصر

وفاة الصحفي سعد السيلاوي مدير (العربية) في الأردن

وفاة الصحفي سعد السيلاوي مدير (العربية) في الأردن

شقيق الراحل ياسر المصري: هذه حقيقة وفاة اخي بحادث سير مدبر

شقيق الراحل ياسر المصري: هذه حقيقة وفاة اخي بحادث سير مدبر

فيديو..هند البلوشي:&#34;مشاري&#34; أعلن طلاقنا بعد طرح كليب &#34;مستفز&#34; بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو..هند البلوشي:"مشاري" أعلن طلاقنا بعد طرح كليب "مستفز" بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

عربي

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

التحالف يتعهد بمحاسبة كل من ارتكب خطأ بعملية حافلة صعدة

التحالف يتعهد بمحاسبة كل من ارتكب خطأ بعملية حافلة صعدة

قانون (الأخبار الكاذبة) يدخل حيز التنفيذ في مصر

قانون (الأخبار الكاذبة) يدخل حيز التنفيذ في مصر

ساويرس يُهاجم جمال عبد الناصر مجددًا

ساويرس يُهاجم جمال عبد الناصر مجددًا