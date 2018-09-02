بقيمة 300 مليون دولار.. وزارة الدفاع الأمريكية تلغي مساعدات لباكستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس السبت، أنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان.وكانت واشنطن علقت مساعداتها لباكستان بسبب تقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تعتقد واشنطن أنهما تزعزعان استقرار المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).ويعد قرار إلغاء المساعدات ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين الجانبين.وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسلام أباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة وهو اتهام تنفيه باكستان.