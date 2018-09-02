شؤون فلسطينية

سطو مسلح على محطة محروقات وعيادة بالخليل

سطو مسلح على محطة محروقات وعيادة بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
وقعت عملية سطو مسلح صباح اليوم الأحد، على محطة محروقات في بلدة بيت عوا قضاء الخليل، حيث تم سرقة 6 آلاف شيكل.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي له، أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم سرقة عيادة صحية في بلدة ترقوميا غرب المدينة.

وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة الفلسطينية، باشرت باجراءات التحقيق في عملية السطو المسلح.

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