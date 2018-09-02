رام الله - دنيا الوطنلا تزال الصورة الأخيرة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التغير الكبير في شكل مبارك عن آخر ظهور له.لكن ظل التساؤل مطروحًا حول من هي السيدة التي ظهرت معه في الصورة، حيث لم يكن لها أي ظهور إعلامي قبل ذلك، وظل التساؤل لدى المصريين، "مين الست الّي جنب مبارك؟".واتضح من خلال منشور لها بعد انتشار الصورة، أن السيدة هي خبيرة تغذية، وتدعى هيلي السعدني، خريجة جامعة ويلسينغهام في لندن، وفق موقع قناة (TEN) المصرية.وقالت السعدني عبر حسابها في موقع (فيسبوك): "التقطت هذه الصورة مع الرئيس مبارك لأني أحبه وأحترمه كثيرًا، وكان ذلك حلم لي وتحقق بأن التقيت به".وأضافت: "طلب مني ألا أنشر هذه الصورة، لكن بطريقة ما سرقت الصورة من هاتفي، وتم تسريبها، إنه أمر عار".