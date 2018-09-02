تنقل 5408 مسافرين السبت عبر (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 5408 مسافرين في الاتجاهين السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 2657 مسافراً.

قادمون: 2751 مسافراً.

مرجعون: 8 مسافرين.





وأضافت الإدارة: أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر، منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن