نقابات العمال: البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحيث يشكل هذا القانون المرجعية الأولى لإصابات العمل، من أجل حماية العمال، وعلاجهم، وتعويضهم بأفضل الطرق.وأشار سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى ارتفاع عدد إصابات العمل هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، مطالباً بزيادة عدد مفتشي العمل، وإيجاد عقوبات صارمة للمخالفين في توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية.