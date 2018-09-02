قانون (الأخبار الكاذبة) يدخل حيز التنفيذ في مصر

رام الله - دنيا الوطنبدأت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، تفعيل قانون لتنظيم الصحافة والإعلام، يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف بقانون مكافحة (الأخبار الكاذبة).وأكدت الجريدة الرسمية، أمس السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صادّق على القانون، وأنه سيعمل به في "اليوم التالي لنشره، أي اليوم الأحد.ووفقًا للقانون، الذي أقره غالبية أعضاء مجلس النواب المصري، في حزيران/ يونيو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر"، بحسب موقع (اليوم السابع).وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخباراً كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".