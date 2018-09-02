الأشغال تشرع بإنشاء طريق يصل بين رام الله وشمال الضفة

أكد وزير الأشغال العامة، د. مفيد الحساينة، أن الوزارة بدأت بإنشاء طريق دورا القرع/ عين يبرود بقيمة 5.200.00 شيكل بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.





وقال المهندس تامر سعادة: إن الطريق يخدم مواطني المناطق الشمالية، وهو طريق حيوي يربط بين محافظة رام الله والبيرة ومحافظات شمال الضفة الغربية، وهو عبارة عن المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسيشتمل على مقطعين، الأول: يبلغ طوله 1.7 كم والذي يبدأ من بلدة بيتين وصولاً إلى عين يبرود، والمقطع الثاني: يبلغ طوله 2.25 كم، ويبدأ من دورا القرع إلى عين يبرود.





وأضاف أن العمل بهذا المشروع، سيشتمل على إعادة إنشاء، وتوسعات، وقشط، وإعادة تعبيد، كما سيتم تغير جزء من مسار الشارع، بالإضافة إلى إنشاء عبارات صندوقية، وإنبوبية، وأسوار، وسلاسل حجرية، وأعمال فرش لطريق.

رام الله - دنيا الوطن