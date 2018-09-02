ساويرس يُهاجم جمال عبد الناصر مجددًا

رام الله - دنيا الوطنشن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، هجومًا حادًا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متهمًا إياه بكتم الحريات، ما أدى إلى خراب مصر.وقال ساويرس على موقع (تويتر): "مفيش أسباب مزاج الزعيم الخالد على أساس أن نضحي بالأغنياء والطبقة العليا من أجل الطبقات الفقيرة على أساس، إن هو ده الحل العبقري للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات".وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها عبد الناصر، حيث كان قد هاجمه، ووصف في تغريدة له فترة حكم الرئيس الراحل بالأيام السوداء، مؤكدًا على أن حكمه لم يكن به حرية أو ديمقراطية.