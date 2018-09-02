مستوطنون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحم عدد من المستوطنين منتصف الليلة الماضية، قرية عورتا جنوب نابلس، وأدوا طقوساً دينية في مقام (العزير) غرب القرية.وقال رئيس مجلس قروي عورتا هشام عواد: "إن عدداً من المستوطنين، اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً دينية في مقام العزير، بجانب المدرسة الثانوية، وبقوا هناك حتى ساعات الفجر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن عورتا التي تبعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة نابلس، فيها 14 مقاماً، أحد عشر مقاماً داخلها وأغلبها إسلامي، و3 مقامات في المحيط.ويركز المستوطنون على مقام (العزير) ابن سيدنا هارون، بدعوى أنه مدفون فيه، ويقومون خلال أعيادهم ومناسباتهم الدينية باقتحامه وأداء صلوات وطقوس تلمودية في محيطه.