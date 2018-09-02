فيديو: مصرع مواطن وزوجته في حريق اندلع بشقة سكنية بيافا





وأفادت وكالات محلية، أن المواطن وزوجته من سكان مدينة الخليل، لقيا مصرعهما إثر الحريق.





يشار إلى أن مناطق الـ 48 شهدت عدة جرائم مابين قتل وطعن خلال اليومين الماضيين، حيث وقعت جريمة إطلاق نار يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل شاب وخطيبته بمدينة الطيرة، وبعد ساعات معدودة لقي شاب ثالث مصرعه في إطلاق نار بقرية جسر الرزقاء.





وصباح اليوم، لقي مواطن مصرعه في جريمة طعن خلال شجار وقع في مدينة الرينة.













رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (54 عاماً)، وزوجته (35 عاماً)، مصرعهما، إثر حريق اندلع فجر اليوم الأحد، في شقة سكنية بمدينة يافا.