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صحيفة مصرية تستفز علاء مبارك بتعليقها على صورة والده الصادمة: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت"

صحيفة مصرية تستفز علاء مبارك بتعليقها على صورة والده الصادمة: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت"
صورة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي أثارت الجدل
خاص دنيا الوطن

استنكر نجل الرئيس السابق حسني مبارك "علاء" تعليق إحدى الصحف المصرية المحلية على صورة والده التي انتشرت أمس السبت، وشكلت صدمة بسبب تغير شكله بطريقة ملحوظة.

وهاجم علاء الصحيفة - لم تُبرز كمُعظم الصُحف العربية تغيير شكله - عبر حسابه الرسمي على تويتر مُرفقاً التغريدة بصورة الخبر: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في احدي الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس ".

وكانت الصحيفة قد ركزت على سعر الكرسي الذي ظهر مبارك جالساً عليه، حيث كان العنوان:"مبارك في أحدث صورة .. يجلس على كرسي ثمنه 23 ألف جنيه".


وحرص نجل مبارك على ابراز تعليق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب: " ده كان شاريه ب 200 جنيه أيام ما كان الدولار في عهد بـ 5 جنيه".


وكان "مبارك" قد ظهر في صورة حديثة تداولها نشطاء مصريون، ظهر فيها مع إحدى السيدات، وملامح تقدم السن تكسو وجهه مع زيادة ملحوظة في وزنه.

يُذكر أنه في نوفمبر 2016 وبقرار فرضي، قرر رأس النظام المصري خفض سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصبح الدولار يعادل 17.75 جنيه مصري بعد أن كان قبل أيام من القرار 7.84 للدولار الواحد، وهو ما أفقد العملة المصرية قيمتها بنسبة 45%،  ليزيد أزمة الاقتصاد المصري الذي - وبحسب التقارير الرسمية - يعاني من تضخم بنسبة 35%.

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