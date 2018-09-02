صحيفة مصرية تستفز علاء مبارك بتعليقها على صورة والده الصادمة: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت"





استنكر نجل الرئيس السابق حسني مبارك "علاء" تعليق إحدى الصحف المصرية المحلية على صورة والده التي انتشرت أمس السبت، وشكلت صدمة بسبب تغير شكله بطريقة ملحوظة.



وهاجم علاء الصحيفة - لم تُبرز كمُعظم الصُحف العربية تغيير شكله - عبر حسابه الرسمي على تويتر مُرفقاً التغريدة بصورة الخبر: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في احدي الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس ".



وكانت الصحيفة قد ركزت على سعر الكرسي الذي ظهر مبارك جالساً عليه، حيث كان العنوان:"مبارك في أحدث صورة .. يجلس على كرسي ثمنه 23 ألف جنيه".





وحرص نجل مبارك على ابراز تعليق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب: " ده كان شاريه ب 200 جنيه أيام ما كان الدولار في عهد بـ 5 جنيه".





وكان "مبارك" قد ظهر في صورة حديثة تداولها نشطاء مصريون، ظهر فيها مع إحدى السيدات، وملامح تقدم السن تكسو وجهه مع زيادة ملحوظة في وزنه.

وحرص نجل مبارك على ابراز تعليق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كتب: " ده كان شاريه ب 200 جنيه أيام ما كان الدولار في عهد بـ 5 جنيه".