إصابة أربعة مواطنين في اعتداء للمستوطنين على مركبة بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، أربعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء المستوطنين على مركبتهم من قبل مستوطنين جنوب مدينة نابلس.وقالت مصادر أمنية: "إن أربعة مواطنين، وصلوا مستشفى رفيديا، مصابين بجروح ورضوض، عقب استهداف المستوطنين لمركبتهم بالحجارة قرب مفترق مستوطنة (يتسهار)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).