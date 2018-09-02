إصابة أربعة مواطنين في اعتداء للمستوطنين على مركبة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، أربعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء المستوطنين على مركبتهم من قبل مستوطنين جنوب مدينة نابلس.
وقالت مصادر أمنية: "إن أربعة مواطنين، وصلوا مستشفى رفيديا، مصابين بجروح ورضوض، عقب استهداف المستوطنين لمركبتهم بالحجارة قرب مفترق مستوطنة (يتسهار)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أصيب، أربعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء المستوطنين على مركبتهم من قبل مستوطنين جنوب مدينة نابلس.
وقالت مصادر أمنية: "إن أربعة مواطنين، وصلوا مستشفى رفيديا، مصابين بجروح ورضوض، عقب استهداف المستوطنين لمركبتهم بالحجارة قرب مفترق مستوطنة (يتسهار)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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