دولي

السفير الأميركي لدى إسرائيل: العرب لا يفهمون إلا لغة القوة

السفير الأميركي لدى إسرائيل: العرب لا يفهمون إلا لغة القوة
السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أنّه يتوجب على إسرائيل، أن تحافظ على قوتها "لأنّ العرب لا يفهمون إلا لغة القوة".

ونقلت صحيفة (هآرتس)، عن فريدمان، قوله في اتصال مع عدد من النواب اليهود في الكونغرس الأميركي: إنّه "في الشرق الأوسط هناك حقيقة واضحة وبسيطة: الضعفاء سرعان ما ينهارون، يتم ذبحهم، ويتم اجتثاث ذكرهم من التاريخ.. وفقط الأقوياء يبقون".

وأضاف فريدمان، أنّه "في الشرق الأوسط، يقدّرون القوي، ويحرصون على بناء تحالفات معه، ويتوصلون معه إلى اتفاقيات سلام، الشرق الأوسط هذا، يختلف عن الولايات المتحدة، هناك تباين كبير في منهجية التفكير.. عليك أن تكون قوياً هنا، لا يمكن لأحد أن يحترمك في هذه البقعة من العالم إن لم تكن قوياً، أنت لست مطالباً بشرح موقفك، فقط عليك أن تكون قوياً، حبذا لو كانت الأمور على غير هذا النحو، لكن هذا هو الواقع هنا".

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