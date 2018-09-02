الإسرائيليون يتحدون مع قرار ترامب حول (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأعربت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن رضاها على القرار الأمريكي بشأن وقف المساعدات لوكالة الغوث (أونروا).وقال مكتب نتنياهو: "إن إسرائيل تؤيد التحرك الأمريكي"، مضيفاً: "إنه من الجدير تحويل الأموال إلى أطراف أخرى ستستخدمها بشكل مناسب من أجل رفاهية السكان، وليس لإدامة اللجوء".وقال وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أرحب بقرار الرئيس الأمريكي بوقف كل تمويل (أونروا)، هذه رؤية واقعية للواقع، ودعم لموقف إسرائيل التي ترفض تماماً ادعاء "حق العودة" الفلسطيني.وقال نائب الوزير في مكتب نتنياهو، مايكل أورين: "إن على الفلسطينيين أن يفهموا أن إلغاء المعونة الأمريكية لـ (أونروا) ينبع من جهود الإدارة الأمريكية لإحياء العملية السياسية وإعادة الفلسطينيين إلى المفاوضات، إلغاء المساعدات هو خطوة إيجابية وضرورية لكل جهد من أجل تحقيق السلام في مكان ما في المستقبل".وقال وزير الجيش السابق موشيه يعلون، خلال مشاركته في برنامج سبت الثقافة، في بئر السبع، صباح أمس، إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة تستخدم كسلاح ضدنا، ولن تسمح بوضع مستقر في مرحلة ما، ويتمتع اللاجئون الفلسطينيون بتعامل دولي فريد يختلف عن أي نوع من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية".وقال يعلون: "أونروا التي تعالج قضية اللاجئين الفلسطينيين تسعى إلى ترسيخ وعي اللجوء، وبشكل فريد من نوعه، تنتقل مكانتهم السياسية من الجيل الأول إلى الثاني والثالث والرابع والخامس، وإذا نظرنا إلى عدد اللاجئين في عام 1948 الذين لا يزالون على قيد الحياة، فإنهم يبلغون 30 ألفاً، كيف تتعامل هذه الآلية مع خمسة ملايين شخص؟ كان يجب حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة، وهذه هي الفرصة، صحيح أن اللاجئين قد اعتادوا على الميزانيات، ولكن يمكن نقل نفس الأموال بطرق أخرى، وليس من خلال الآلية، هذه الآلية يجب أن تزول من العالم بأسرع وقت ممكن، لابد من حل محنة اللاجئين بطريقة مختلفة".ورحب رئيس حزب (يوجد مستقبل)، عضو الكنيست يئير لبيد، بالقرار، وقال: "بصرف النظر عن رعاية أونروا للإرهاب، فهي مسؤولة أيضاً عن حقيقة أن 750،000 لاجئ كانوا مسجلين لدى المنظمة عندما تم تأسيسها (ومعظمهم قد ماتوا بالفعل) بينما أصبحوا الآن 5.5 مليون لاجئ، لم يُطردوا من أي مكان، (أونروا) فقدت منذ زمن بعيد، الهدف الذي أنشئت من أجله".