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الضحية الرابعة في غضون يومين.. مقتل شاب طعناً بشجار بالرينة

الضحية الرابعة في غضون يومين.. مقتل شاب طعناً بشجار بالرينة
رام الله - دنيا الوطن
لقي الشاب يوناثان ميشيل نويصري (24 عاماً) من قرية الرينة، مصرعه مساء أمس السبت، متأثراً بالجراح الخطيرة التي أصيب بها، إثر طعنه بسكين خلال شجار نشب بالقرية.

يشار إلى أن الشاب المغدور وحيد عائلته، وهو طالب في كلية (عيميك يزراعيل)، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وحسب المتحدث بلسان طواقم الإسعاف، فإن الطواقم الطبية، تلقت إخطاراً عن جريح في قرية الرينة، وعلى الفور هرع الطاقم إلى القرية، وقدم الإسعافات الميدانية الأولية لشاب يعاني من جراح خطيرة، ونقله وهو بحالة غير مستقرة إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لاستكمال العلاج، حيث أعلن عن وفاته لاحقاً متأثراً بجراحه.

إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة التي فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، واعتماداً على التقارير الطبية، رجحت الشرطة أن الشاب أصيب بجراح خطيرة بجسده، جراء تعرضه للطعن بسكين خلال شجار نشب بالقرية، عقب جدال مع سائق آخر، دون أن تنفذ أي اعتقالات.

بدورها، نعت عائلة نويصري في الرينة ابنها الشاب يونتان الذي قُتل في حادث مؤسف مساء السبت، وأكدت العائلة أن موعد الجنازة لم يحدد بعد، ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين، وسيفتتح بيت العزاء منذ الساعة التاسعة صباح الأحد في قاعة الكاثوليك في الرينة، وستقوم العائلة بإعلان موعد الجنازة لاحقاً بعد إنهاء جميع الإجراءات.

وشهدت ليلة الجمعة مقتل ثلاثة شبان في الطيرة وجسر الزرقاء، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة، جرائم إطلاق نار ارتكبت خلال ساعات منتصف الليل.

في الطيرة، أفيد أن الشاب محمود حجاج، ويبلغ من العمر (29 عاماً) وخطيبته ريما أبو خيط، وتبلغ من العمر (20 عاماً)، قد قُتلا في جريمة إطلاق نار، نفذت على مدخل المدينة.

وبعد ساعات معدودة من ارتكاب هذه الجريمة، نفذت جريمة أخرى في قرية جسر الزرقاء، قتل فيها الشاب رداد فيصل، وأصيب ثلاثة آخرون.

ومنذ مطلع العام الجاري قتل 35 شخصاً من أبناء المجتمع العربي في 863 جريمة إطلاق نار مختلفة، وذلك ضمن ارتفاع مقلق جداً في عدد القتلى والجرحى في جرائم القتل عموماً.

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