قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق الضفة الغربية، طالت ثلاثة فلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.جاء ذلك، خلال عمليات مداهمات وتفتيش نفذتها قوات الاحتلال في منازل المواطنين.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اقتحاماتها بشكل يومي، لمناطق الضفة الغربية، يتخللها حملة اعتقالات للمواطنين وعمليات تفتيش لمنازلهم.