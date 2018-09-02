كيري: نتنياهو كان خائفاً وجباناً خلال حرب 2014 بسبب صواريخ حماس

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أمس السبت، أن صواريخ حركة حماس، استطاعت أن تُقلص تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014م.وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مذكرات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، والتي ستنشر بعد بضعة أيام في الرابع من الشهر الجاري، حيث يقول فيها: "إن نتنياهو كان خائفاً من حرب 2014 في غزة، والتقيت به بعد منع الرحلات الجوية إلى إسرائيل بسبب تهديد الصواريخ من غزة".وأضافت: "إن كيري قال لأول مرة يرى فيها نتنياهو جبانًا وخائفاً مما يجري، قلبي انقبض لأجله لأنني لم أره ضعيفاً من قبل مثل ذلك"، واصفاً المشهد باستغراب رؤية زعيم إسرائيلي، تحت حصار صواريخ حماس.وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأسبق، اتهم نتنياهو بطرح مسودة سرية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في ذلك الوقت، إلا أنه تفاجأ من عرضها على الإعلام كمطلب من حماس، وإظهار الرفض الإسرائيلي لها.