سوريا تنفي تعرض مطار المزة العسكري لهجوم إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطننفى التلفزيون الرسمي السوري، تعرض مطار (المزة) العسكري، لأي عدوان إسرائيلي، وذلك تعليقًا على الانفجارات القوية التي سمعت في المنطقة في ساعات متأخرة.وقال مصدر عسكري سوري: "إن أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي".قالت صحيفة (الوطن) السورية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن انفجارين كبيرين هزا منطقة المزة في العاصمة السورية، دون تحديد، فيما نشرت قناة (الإخبارية) السورية مقطع فيديو، يبين ارتفاع ألسنة اللهب عقب الانفجارات.