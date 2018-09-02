ترامب لن يُمانع تمويل دول الخليج لـ (أونروا) لكن بشروط

رام الله - دنيا الوطنأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل بأنها ستسمح لدول الخليج العربي، بالاستمرار في ضخ الأموال وسد مكانها في دعم (أونروا) هذا العام فقط، من أجل ضمان استمرار نشاطها الفوري.وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: إن الإدارة الأمريكية، ستطالب بعد انقضاء العام، بإغلاق المنظمة بالكامل التي يعتبر الأمريكيون، أن دورها تحول إلى دور سلبي.وأوضحت القناة، أن هذه الموافقة الأميركية، ستكون بشروط أميركية تلتزم من خلالها الدول الداعمة والممولة بإعادة تعريف مكانة (أونروا)، وتعريف اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بهدف تحقيق الإغلاق الكامل للوكالة.ووفقاً للتقرير، فبالإضافة إلى وقف تدفق الأموال إلى المنظمة، فان إدارة الرئيس ترامب، قررت خفض المساعدات الاقتصادية إلى الأمم المتحدة، وسينفق ترامب الأموال على الجهود المبذولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.ومن المتوقع تنفيذ الخطة الجديدة هذا الشهر، عندما تنشر الحكومة سياستها تجاه (أونروا) والتي ستشمل عدة تدابير.وسيتم نشر الخطة، والتي ستكون كالتالي:ففي البداية، سيتم نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، حيث يدعي الأمريكيون أنهم نصف مليون، وليسوا 5 ملايين مسجلين في سجلات المنظمات الدولية، وبعد ذلك، سيتم إيقاف الميزانية الخاصة بـ (أونروا) في الضفة الغربية.ومن المتوقع، أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم الوضع الإنساني للاجئين في غزة، والمخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات، كما يقول خبراء السياسة الخارجية: إن تقليص ميزانية الفلسطينيين وتغيير سياسة البيت الأبيض في المنطقة، جزء من تغيير أكبر في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويشمل الخروج من معظم مناطق الحرب في دول مثل سوريا والعراق.