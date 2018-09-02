طقس الأحد: حار إلى شديد الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2018/09/03: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2018/09/04: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء2018/09/05: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
القدس 33-21 33-21 33-21
بيت لحم 33-21 33-21 33-21
رام الله والبيرة 31-20 31-20 31-20
طولكرم 32-24 32-24 32-24
نابلس 34-22 34-22 34-22
قلقيلية 32-24 32-24 32-24
جنين 36-24 36-24 36-24
سلفيت 33-21 33-21 33-21
طوباس 36-24 36-24 36-24
روابي 34-21 34-21 34-21
الخليل 32-20 32-20 32-20
غزه 31-25 31-25 31-25
أريحا 42-27 42-27 42-27
خانيونس 31-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 40-25 40-25 40-25
رفح 32-24 32-24 32-24
يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2018/09/03: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2018/09/04: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاربعاء2018/09/05: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
القدس 33-21 33-21 33-21
بيت لحم 33-21 33-21 33-21
رام الله والبيرة 31-20 31-20 31-20
طولكرم 32-24 32-24 32-24
نابلس 34-22 34-22 34-22
قلقيلية 32-24 32-24 32-24
جنين 36-24 36-24 36-24
سلفيت 33-21 33-21 33-21
طوباس 36-24 36-24 36-24
روابي 34-21 34-21 34-21
الخليل 32-20 32-20 32-20
غزه 31-25 31-25 31-25
أريحا 42-27 42-27 42-27
خانيونس 31-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 40-25 40-25 40-25
رفح 32-24 32-24 32-24
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