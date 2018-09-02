طقس الأحد: حار إلى شديد الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ولطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/09/03: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/09/04: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاربعاء2018/09/05: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:القدس 33-21 33-21 33-21بيت لحم 33-21 33-21 33-21رام الله والبيرة 31-20 31-20 31-20طولكرم 32-24 32-24 32-24نابلس 34-22 34-22 34-22قلقيلية 32-24 32-24 32-24جنين 36-24 36-24 36-24سلفيت 33-21 33-21 33-21طوباس 36-24 36-24 36-24روابي 34-21 34-21 34-21الخليل 32-20 32-20 32-20غزه 31-25 31-25 31-25أريحا 42-27 42-27 42-27خانيونس 31-25 31-25 31-25الأغوار الشمالية 40-25 40-25 40-25رفح 32-24 32-24 32-24