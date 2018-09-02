دولي

هذه الملفات سيبحثها "الكابنيت" الاسرائيلي باجتماعه اليوم

هذه الملفات سيبحثها "الكابنيت" الاسرائيلي باجتماعه اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) اليوم الأحد اجتماعا لبحث ملفي غزة وسوريا.

وحسب القناة الاسرائيلية العاشرة، فإن (الكابنيت) سيدرس ملف التسوية المتعلقة بالتهدئة مع (حماس)، علاوة على بحث الملف السوري والنشاطات الإيرانية سوريا.

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