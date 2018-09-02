شؤون فلسطينية

مصر تعرب عن قلقها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عقب القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا"

مصر تعرب عن قلقها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عقب القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا"
رام الله - دنيا الوطن
 أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عن قلق مصر البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشؤون الحياتية والضرورية للاجئين.

وأشار أبو زيد رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الى أن القرار الاميركي الأخير جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة، مؤكدا موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم "الأونروا"، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.

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