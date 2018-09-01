جامعة الأقصى تحتفل بتخريج فوج الأقصى الرابع

رام الله - دنيا الوطناحتفلت جامعة الأقصى بتخريج فوج الأقصى الرابع والعشرين الذي سيكون على مدار يومين متتاليين، تحت رعاية الرئيس محمود عباس ووزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي في حرم الجامعة بخانيونس، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثل الرئيس د. أحمد ابو هولي، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. علي أبو شهلا ، وأعضاء مجلس الأمناء ، وأعضاء مجلس الجامعة ، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأعضاء اللجنة التحضيرية، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذتها ومجالس أمنائها، ولفيف من أعضاء المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني والإسلامي ، وقادة المجتمع المحلي ، ووجهاء المحافظات والطلبة الخريجين والمكرمين وأهاليهم.واستُهل الحفل الكبير بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها السلام الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. على أبو شهلا مرحباً بالضيوف الكرام.وأعرب م. أبو شهلا عن سعادته بهذا الحفل البهيج بتخريج فوج الأقصى الرابع والعشرين، متحدثاً عن تطور الجامعة منذ أن كانت معهداً للمعلمين إلى أن أصبحت أكبر الجامعات الحكومية، وتضم العديد من الكفاءات الأكاديمية والإدارية حيث تخرج منها عشرات الآلاف، فهي على حد قوله جامعة الشعب الفلسطيني نفخر بها وبخريجيها.وفي ذات السياق أشار إلى قرار مجلس الأمناء وإدارة الجامعة الشجاع في تحرير ما يقارب 17000 شهادة محتجزة منذ عدة سنوات؛ مراعاة ً للظروف الاقتصادية الصعبة لخريجينا وأبناء شعبنا.لوحة وطنيةوفي كلمته رحب رئيس الجامعة د. كمال الشرافي بالحضور الكريم، شاكراً أعضاء اللجنة التحضيرية التي رسمت هذه اللوحة الوطنية، موجهاً جل شكره لصيدم الذي عمل وأعلن عن انتهاء أزمة جامعة الأقصى قبل عام ونصف مدعوماً من رئيس الوزراء الرئيس.وأشار إلى أن جامعة الأقصى هي جامعة الدولة وجامعة الفقراء التي جسدت الشراكة الوطنية المبنية على أسس مهنية ، واعتمدت مرجعية واحدة التزمت بالنظام والقانون، وسخرت كل امكانياتها لخدمة الفلسطينيين أينما كانوا حتى امتد عطاؤها داخل سجون الاحتلال فكان من بين الخريجين أربعة خريجين أسرى محررين وكذلك أربعة شهداء .من ناحية أخرى، أكد على أن الشعب الفلسطيني بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها فإنه لم يفقد البوصلة، فالإنسان برأيه هو الثروة الحقيقية ، فتسعى الجامعة للاهتمام بالبحث العلمي وتحديث مباني الجامعة، والقاعات الدراسية والمختبرات، وتم مؤخراً اعتماد العديد من التخصصات وبرامج البكالوريوس والماجستير، آملاً في الوصول إلى الدكتوراه بهدف الارتقاء بجودة العملية الأكاديمية والإدارية، والتي تتناسب مع سوق العمل، فقد سعت الجامعة لإنجاز مشروع تحرير الشهادات ل(1700) خريج من الجامعة، وهذا بدعمٍ من الوزير صيدم.وفي نهاية كلمته دعا إلى الوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت الوطنية، مبرقاً الدعم والتأييد للرئيس عباس الذي يسير على خطى الشهداء والأسرى، وخطى الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، مهنئاً الخريجين والخريجات على حصادهم، مرفقاً التحية لذويهم ولشعبنا الفلسطيني بهذه الكوكبة من الأقمار من القيادات الشابة.انتهاء الأزمةوفي كلمته المسجلة قدم صيدم المحبة والتحيات لإدارة الجامعة والعاملين بها، معرباً عن فخره بانتهاء الأزمة، فالتحديات على حد قوله كبيرة وتحتاج إلى قيادةٍ حكيمةٍ ، وشجاعةٍ لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً اعتماد العديد من البرامج الجديدة بالجامعة .وأوضح أن الجامعة تسير بخطىً ثابتة نحو التطور الاكاديمي والبحث العلمي، واستحداث واستثمار المباني والمختبرات، مشيراً إلى الوقوف إلى جانب الجامعة الغراء وإسنادها في تحقيق رسالتها، مؤكداً أن الجامعة تستحق الفرح والفرج، فهو آت لا محال بوجود القيادة العظيمة قائلاً : (بالعلم نصنع الانتصار وبالعلم تحيا الأمم ).أول جامعة حكوميةوفي كلمة الرئيس عباس التي ألقاها أبو هولي أبرق التحية والتهنئة وبارك التخرج الميمون قائلاً: ( ارفعوا رؤوسكم فأنتم فلسطينيون) .و أعرب عن سعادته بتخريج فوج الأقصى الرابع والعشرين، مشيداً بقصة نجاح جامعة الأقصى التي تأسست عام 1955 باعتبارها أقدم مؤسسةٍ أكاديميةٍ في قطاع غزة، وتطورها وصولاً للاعتراف بها واعتبارها أول جامعة حكومية في قطاع غزة تسير بخطىً واثقة وثابتة بكادرٍ أكاديميٍ وإداريٍ متميز.وأكد أن عطاء الجامعة لم يكن له أن يتحقق لولا الجهود الحثيثة في بناء ونجاح هذا الصرح الأكاديمي الكبير بقيادة رئيس الجامعة الشرافي.وفي سياق آخر تمنى د. أبو هولي النجاح والتقدم للجامعة وطلبتها، فاليوم هو يوم الحصاد والفرح بعد أربع سنوات من الألم والتعب من قلة المال والحال إلى مستقبل ٍ يحمل الكثير من الصعاب.احتضان الطلبةوفي كلمة الخريجين، شكر الخريج محمد بريص إدارة الجامعة والعاملين بها على جهودهم المتواصلة من أجل انجاح المسيرة التعليمية ، واحتضانهم للطلبة والخريجين، وفي صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، واصلاً شكره لأهالي الخريجين الذين كان لهم الدور الأكبر في دعمهم وايصالهم ليوم الحصاد الموعود بعد تعب أربع سنوات متواصلة رغم الظروف القاهرة.هذا وقد تخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية كنشيد جامعة الأقصى، وعرض للدبكة الشعبية الفلسطينية، وفي نهاية الحفل كُرم أهالي الشهداء ، والأسرى المحررين من طلبة الجامعة، والأسرى من طلبة الجامعة الذين مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال ، تلاه تسليم شهادات الأوائل، ومن ثم شهادات الخريجين والخريجات وسط فرحةٍ عارمة من الخريجين والخريجات وذويهم.