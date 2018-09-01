شؤون فلسطينية

هلال القدس وشباب رفح يظفران بكأس السوبر برعاية الوطنية موبايل

هلال القدس وشباب رفح يظفران بكأس السوبر برعاية الوطنية موبايل
رام الله - دنيا الوطن
توج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وشركة الوطنية موبايل -إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية-، نادي هلال القدس (أسود العاصمة) بطلًا لكأس السوبر في الضفة الغربية، ونادي شباب رفح بطلًا لكأس السوبر في المحافظات الجنوبية.

وكانت المباراة الأولى لكأس السوبر قد أقيمت في استاد الشهيد فيصل الحسيني ببلدة الرام بالقدس، وجمعت بين هلال القدس وثقافي طولكرم، وأسفرت عن تتويج الهلال بكأس السوبر للضفة الغربية بعد فوزه على الثقافي بهدفين مقابل هدف، أما في قطاع غزة فقد أقيمت المباراة في ملعب فلسطين وجمعت بين شباب خانيونس وشباب رفح، وأسفرت عن فوز شباب رفح بركلات الترجيح بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.

وعمت مدرجات ملعبي فلسطين والشهيد فيصل الحسيني بأصوات التشجيع وباللون الأحمر، بعد عطش الجماهير للعودة للمدرجات، عقب استراحة قصيرة بين الموسمين الكرويين، وسادت الملاعب أجواء حماسية وروح رياضية عالية بين الأندية المتنافسة.

على هامش مباريات السوبر، أكد مدير عام الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة في الوطنية موبايل شادي القواسمي، على فخر الوطنية موبايل بدعمها للمواسم الثلاث الماضية لكرة القدم الفلسطينية، والتي بذلت خلالها الوطنية موبايل قصار جهدها لتكون مواسم كروية متميزة وترتقي بمستوى كرة القدم الفلسطينية.

وتمنى القواسمي موسمًا كرويًا مليئًا بالإنجازات، والخبرة الرياضية للاعبين والأندية والفرق، داعيًا الأندية التي لم تحقق نتائج خلال الموسم الماضي بأن تبذل قصار جهدها خلال الموسم الحالي لتتمكن من أن تظفر بأحد ألقاب الموسم.

من الجدير بالذكر أن الوطنية موبايل حصلت على لقب راعي كرة القدم الفلسطينية بعد تقديم شركتها الأم مجموعة Ooredoo العالمية الرعاية لثلاث مواسم كروية متتالية ، شملت رعاية كأس السوبر، وكأس الشهيد أبو عمار، ودوري الممتاز، ودوري الوطنية موبايل للمحترفين.

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