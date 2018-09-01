الأردن يدعو لعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لدعم (أونروا)

دعت المملكة الأردنية الهاشمية، جامعة الدول العربية، إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب؛ لمناقشة موضوع نقص الدعم المالي، الذي يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري بالقاهرة.





وقال سفير المملكة الأردنية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية علي العايد: "إن الأردن وجه مذكرة رسمية إلى الجامعة العربية بهذا الخصوص، حتى يتسنى لوزراء الخارجية العرب، الوقت الكافي لبحث تداعيات النقص المالي الحاد الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها المختلفة.





وأشار العايد، إلى أن العجز المالي الخطر الذي يواجه (أونروا)، يهدد بعدم تقديم الوكالة لخدماتها الإنسانية والتعليمية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.





وأوضح، أن الجلسة الخاصة، تهدف إلى التأكيد على أهمية توفير الدعم المالي والمعنوي والسياسي للوكالة؛ لضمان استمرارها في أداء مسؤولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين.





وقال العايد: "إن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن؛ لحشد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا) لضمان الحفاظ على الوكالة، ودورها وفق تكليفها الأممي".

رام الله - دنيا الوطن