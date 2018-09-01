المجلس الفلسطيني للصادرات يبحث حماية المنتج الحرفي و"براند" للصادرات الوطنية

رام الله - دنيا الوطنبحث المجلس الفلسطيني للصادرات في اجتماعه الثامن، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، حماية المنتج الحرفي الوطني، من التزوير والسرقة، حفاظاً على التراث الفلسطيني، وخاصة الصناعات التراثية الحرفية التي تعبر عن أصالة الهوية الوطنية الفلسطينية، وبهدف تعظيم صادرته.وصادق المجلس على آليه الرقابة الخاصة بالمنتج الحرفي الوطني، والتي تتضمن تطبيق استخدام بطاقة البيان على المنتجات المستوردة، حيث تشمل استخدام بطاقة البيان على المنتجات المسجلة (المصنعة) ضمن القطاع المنظم، بحيث يتم إعطاؤهم فترة السماح المناسبة لتسوية أمورهم، وبالنسبة للمنتجين المحليين- غير المسجلين فيتم العمل على تشجيعهم وتوعيتهم بأهمية توفر بطاقة بيان لمنتجاتهم؛ لضرورة تميزها عن المنتج المستورد.كما قرر المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني على تشكيل لجنة لوضع ميثاق جودة خاص للمنتج الحرفي السياحي، على أن يُحدد أيضا استخدام علامة تجارية جماعية لحماية وتميز المنتج الحرفي السياحي، كما صادق على تشكيل لجنة قانونية لمراجعة النظام الداخلي للمجلس، خلال أسبوعين من تاريخه.واستعرض المجلس في نهاية جلسته، الخطوات التي أنجزت بشأن علامة مميزة وطنية (brand) للصادرات الفلسطينية، بحيث يكون بمثابة جواز سفر لترويج المنتجات الوطنية عالمياً، وفي هذا السياق، استمع المجلس إلى مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بـ (البراند) وتم التوافق على إجراء مزيد من التعديلات وعرضه مرة أخرى خلال الجلسة المقبلة.