المالكي: وزراء الخارجية العرب يجتمعون هذا الشهر لمناقشة القرار الأمريكي ضد (أونروا)







سيعيشون كوارث إنسانية واقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي: إنه سيتم عقد اجتماعات، وجلسة خاصة على هامش الاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية العرب؛ لمناقشة القرار الأمريكي بوقف دعم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومالها من تداعيات تمس قضية اللاجئين، لافتاً إلى أن الاجتماعات من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الأول من هذا الشهر.وأضاف المالكي في تصريحات لفضائية (الغد)، أنه سيكون هناك جلسة خاصة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث مسألة كيفية دعم (أونروا) سياسياً ومالياً ، متابعاً أن تلك الاجتماعات ستبحث في طرق وأساليب وآليات مواجهة المخطط "الأمريكي الإسرائيلي" الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.ولاقى القرار الأمريكي بوقف دعم (أونروا) رفضاً رسمياً من الكل الفلسطيني، عقب المس بقضية اللاجئين، وقد يقرع وقف تمويل (أونروا) من قبل الولايات المتحدة ناقوس الخطر، بإلغاء صفة اللاجئين عن الفلسطيني الذي هجر من بلاده عام 1948 والخشية من أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة، لإسقاط وكالة الغوث، مما يعني أن ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني