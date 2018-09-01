في رسالة تاريخية.. كرينبول: 5.4 مليون لاجئ فلسطيني شُردوا من ديارهم ونُزعت ملكياتهم





وبغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعية التجارب الفردية والجماعية للاجئي فلسطين، فإن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها تبقى أنه لديهم حقوقا بموجب أحكام القانون الدولي، وأنهم يمثلون مجتمعاً قوامه 5,4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم.



واعتبر كرينبول، أن المسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين، ونمو الاحتياجات تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة أو عدم القدرة المطلق للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع بين إسرائيل وفلسطين، وإن محاولة جعل (أونروا) إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة، هي محاولة غير منطقية في أحسن الأحوال.



وتابع: للأسف، فليس هنالك شيء فريد في الطبيعة التي طال أمدها لأزمة لاجئي فلسطين. إن اللاجئين في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها، قد عانوا أيضا من عقود من التشريد وغياب للحل. إن أطفالهم وأحفادهم يتم الاعتراف بهم وبشكل مشابه كلاجئين، وتتم مساعدتهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. إن الالتزام بمواصلة خدمة المجتمعات المتضررة جراء الحرب إلى أن يتم التوصل إلى حل يكمن في صلب مبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي لوحدة العائلة. إن السبب هو الفشل في إنهاء النزاعات التي تعمل على إطالة أوضاع اللاجئين، وتحرمهم من خيار تحديد مستقبل كريم لهم.



وفي كانون الثاني/ يناير من عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة بأن تبرعاتها السنوية لـ (أونروا) ستكون 60 مليون دولار. لقد أقرينا هذا التمويل المهم في ذلك الوقت ولكننأ أيضا سلطنا الضوء على حقيقة أن ذلك المبلغ يمثل تخفيضاً بمقدار 300 مليون دولار في الدخل، الأمر الذي عرض منظمتنا لأزمة وجودية. ولم يتم إبلاغنا في أي وقت مضى على مدار الشهور الثمانية الماضية بالأسباب المحددة للتقليص المهول.



وأشار إلى أنه ظهر واضحاً على أية حال بأنه متصل بالتوتر بين الولايات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن القدس، وليس له علاقة بأداء (أونروا)، وهو لذلك يمثل تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانية. والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحدياً إضافياً لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس. وإنه يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف والنظام الإنساني.



ومضى قائلاً: إنه خروج جذري من حوالي سبعة عقود من الدعم الأمريكي الصادق- وإن كان حرجاً في بعض الأحيان- لوكالتنا وهو غير متسق مع اتفاقية التعاون الموقعة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بين الولايات المتحدة وبين (أونروا) والتي اعترفت الولايات المتحدة فيها بمتانة ومصداقية إدارتنا للمنظمة وبمواردها وبالكيفية التي نقوم بها بالاستجابة لتحدياتنا التشغيلية والأمنية والمالية المتعددة.



وأضاف: إن التزامنا بالمساءلة وبالانضباط المالي الصارم والقوي وبتحديد الأولويات وبالتصرف بشكل حاسم في الوقت الذي تم الطعن بحيادية الوكالة تعد مسائل لها سجل عام. وفي عام 2018، قامت (أونروا) بتطبيق تدابير إدارية صارمة كمساهمة ضرورية خاصة منها للتغلب على الأزمة المالية.



وبين كرينبول بالقول: وقد حققنا أيضاً نتائج واضحة على صعيد تنويع وتوسيع شراكاتنا. وأود هنا أن أعرب عن تقديري العميق لأكثر من خمس وعشرين دولة، قامت بتسريع صرف تبرعاتها السنوية المتوقعة في وقت سابق من هذا العام لمساعدتنا في استدامة عملياتنا. كما وأود أن أعرب عن تقديري العميق أيضا للمانحين الثلاثين، الذين قدموا تبرعات إضافية لموازنة (أونروا) الرئيسة وأنشطتها الطارئة لهذا العام، وأولئك الذين وقعوا اتفاقيات جديدة متعددة السنوات معنا.



وأوضح قائلاً: أود أن أشير على وجه الخصوص إلى التبرعات السخية التي وفرتها دول الخليج العربي، وتحديداً كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ناهيك عن الدعم التاريخي لدولة الكويت، مضيفًا: إننا لا نزال بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، وندعو كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.



وتابع: إنني مدين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا، وأود أن أعرب عن خالص شكري لجميع الدول المضيفة على جهودهم الدؤوبة، مثلما هو واضح وبقوة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ومن قبل فلسطين، كما أن الالتزام الذي أبدته كل من مصروتركيا على التوالي كرؤساء متعاقبين للجنة الاستشارية لـ (أونروا) معترف به أيضاً.



وأضاف: عندما قمنا ببدء السنة الدراسية في موعدها هذا الأسبوع- وبدعم رائع من شركائنا- وعاد 526,000 صبي وفتاة إلى غرفهم الصفية في 711 مدرسة تابعة لنا في المنطقة، فقد كانت تلك اللحظة مدعاة للاحتفال والفخر والأمل.



وعندما يتعلق الأمر بالحق في التعليم وبتمكين الفتيات الصغيرات وبتنمية مهارات التفكير الناقد وتعليم حقوق الإنسان والتسامح، فإن (أونروا) لا تقدم مجرد وعود كلامية. وليس هنالك أي شيء اصطناعي في التزامنا بالمحافظة على الفرص والحقوق. نحن نقوم بالعمل بشكل ملموس على هذه الجبهات الأمامية الصعبة، وملتزمون بدعم نزاهة مهام ولايتنا ونسعى وراء معايير عالية في خدماتنا التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية إلى جانب استجابتنا للطوارئ.



وختم كرينبول رسالته قائلًا: أقول مرة أخرى لكافة لاجئي فلسطين: لن نخذلكم. إن شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى. إن كرامتكم لا تقدر بثمن.



رام الله - دنيا الوطنوجه المفوض العام لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بيير كرينبول رسالة مفتوحة، للاجئين الفلسطينيين، بعد قرار الولايات المتحدة، الوقف الكامل لتمويل الوكالة.وقال كرينبول في رسالته، التي وصلت "دنيا الوطن": في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة بأنها لن تقدم أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، لذا فأنا أعرب عن عميق أسفي وخيبة أملي لطبيعة هذا القرار الأمريكي، الذي يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية؛ مثلما أرفض وبلا تحفظ النص المصاحب لذلك القرار.وأضاف: بداية، أود أن أنقل بثقة وبتصميم راسخ، للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وفي غزة والأردن ولبنان وسوريا، بأن عملياتنا ستستمر، وبأن وكالتنا ستبقى.وتابع كرينبول: إن في صميم مهمتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع شديد الضيق، وغير مستقر بشكل كبير، وإن قرار التمويل من دولة واحدة عضوة- على الرغم من أنها تاريخياً الأكثر سخاء وثباتاً- لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتين نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين، وإنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا.وذكر كرينبول، أؤكد لزملائي فلسطينيين ودوليين على حد سواء- بأننا سنلزم أنفسنا بكل ذرة من الطاقة والإبداع لمواصلة تلبية احتياجات المجتمع، والمحافظة على خدماتنا الحيوية، وإن كل موظف سيكون على رأس عمله، وسيحافظ على منشآتنا مفتوحة وآمنة، وإنه لمن المهم جداً إظهار أقوى شعور بالوحدة والهدف.وقال: إن تاريخ (أونروا) الجدير بالملاحظة، مؤلف من الملايين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتية، وتتسم بالشجاعة في واحدة من أكثر مناطق العالم استقطابا وأشدها شحنا للعواطف. وإنني فخور وأتشرف بقيادة هذه الوكالة الحيوية، وأود أن أقدم التحية للعشرات من الزملاء، الذين فقدوا حياتهم في السنوات الأخيرة، وتحديداً في غزة وسوريا والضفة الغربية.وذكر، لقد تم تأسيسنا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، لقد كان ذلك- ولا يزال راسخاً- تعبيراً عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية، وعملت على تمديد مهام ولايتها، وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه "منفعة عامة عالمية".ولفت إلى أن الحاجة إلى عمل إنساني تنشأ جراء العنف الشديد والألم والمعاناة والظلم الذي تسببه الحرب، وفي حالة لاجئي فلسطين، فإن تلك سببها التشريد القسري ونزع الملكية وفقدان البيوت وسبل المعيشة، علاوة على انعدام الدولة والاحتلال.