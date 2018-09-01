عبر عملية إنزال بسوريا.. قوات التحالف تنقل أحد قادة تنظيم الدولة لجهة مجهولة

رام الله - دنيا الوطناعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت عملية إنزال جوي في منطقة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وعلم المرصد، أن "عملية الإنزال جاءت لنقل أحد قادة تنظيم الدولة، ممن جرى اعتقاله من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي خلال العمليات العسكرية لها شرق نهر الفرات، إلى جهة مجهولة.وأوضح المرصد ان "عملية الإنزال والنقل تأتي في ظل الاستعدادات التي تقوم بها قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية بهدف إطلاق عملية عسكرية واسعة لإنهاء تواجد تنظيم الدولة في شرق نهر الفرات، حيث استقدم التحالف تعزيزات عسكرية ضخمة تضمنت دخول أكثر من 1450 آلية من العراق تحمل على متنها معدات لوجستية وعسكرية، واتجهت نحو الشدادي ومطارها العسكري التي أقامته قوات التحالف الدولي والواقع جنوب الحسكة".