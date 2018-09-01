استئناف مناورات النجم الساطع بين الجيشين المصري والأمريكي

رام الله - دنيا الوطنتنضم القوات الأمريكية للقوات المصرية بالإضافة إلى قوات دول أخرى في مناورات النجم الساطع 2018 في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018.وقد بدأت مناورات النجم الساطع كنتيجة لاتفاقية كامب ديفيد التي تم توقيعها في أيلول/ سبتمبر 1978، فيما عقدت أولى تلك المناورات في عام 1980.وتستند مناورات النجم الساطع على العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والشراكة التاريخية التي تلعب دورا رياديا في مكافحة الأرهاب وفي الأمن الأقليمي.ووفقًا للقائم باعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبيرجر فإن "هذه التدريبات رمز مهم للعلاقة الطويلة الأمد والاستراتيجية بين الجيش الأمريكي والقوات المسلحة المصرية ، وأحد الطرق العديدة التي نتشارك من خلالها مع مصر للتعامل مع التهديدات المشتركة للأمن الإقليمي. ونحن نتطلع إلى استمرار تقوية هذه العلاقة من خلال هذه المشاركة العسكرية".ويشارك حوالي 800 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في مناورات النجم الساطع للسنة الثانية على التوالي ، بدعوة من القوات المسلحة المصرية، وسيكون التركيز هذا العام على الأمن والتعاون الإقليميين، بالاضافة إلى تعزيز العمل المشترك في سيناريوهات الحرب غير النظامية.وتعزز المشاركة في هذه المناورات العلاقات العسكرية المتبادلة بين القوات الأمريكية والمصرية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية ، وكذلك مع الدول المشاركة الأخرى. وتظل الولايات المتحدة شريكا لمصر ملتزما بدعم الحكومة والشعب المصري من خلال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.