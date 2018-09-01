وفاة شاب من جنين إثر سقوطه عن علو بورشة عمل

رام الله - دنيا الوطنلقي الشاب "ن.م" (19 عامًا) مصرعه، اليوم السبت، نتيجة سقوطه في ورشة بناء ببلدة كفر عقب.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشاب مرعي من بلدة كفر دان في محافظة جنين، نقل لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، بعد سقوطه في ورشة بناء، حيث أعلن في المستشفى عن وفاته.