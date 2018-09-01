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شاهد: ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي على أنغام مسلسل "رأفت الهجان"

شاهد: ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي على أنغام مسلسل "رأفت الهجان"
جانب من الاستقبال
رام الله - دنيا الوطن
التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمقر إقامته بقصر الشيخ حمد في القضيبية.

وجرت مراسم استقبال الرئيس المصري في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير (رأفت الهجان)، وفق صحيفة (صدى).

وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين، جرت مراسم استعراض حرس الشرف، ليمر السيسي وملك البحرين وسط أنغام مسلسل (رأفت الهجان)، المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز.

 

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