داخلية غزة تصدر تنويهاً مُهماً للمواطنين الراغبين بالسفر عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننوهت وزارة الداخلية بغزة، للمواطنين الراغبين في السفر عبر معبر رفح البري، أنه في حال قيامهم بتجديد جوازات سفرهم أو استصدار جوازات سفر جديدة، عليهم تحديث أرقام تلك الجوازات.وأوضحت داخلية غزة، أن تحديث الأرقام يتم من خلال التوجه لمديريات الداخلية المنتشرة في محافظات القطاع خلال أوقات الدوام الرسمي، كلّ حسب محافظته.