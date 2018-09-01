الجبهة الديمقراطية: (أونروا) رفضت تسجيل طلاب المواطنين بمدارسها في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية: إن وكالة الغوث الدولية (أونروا)، أقدمت على خطوة غير مسبوقة في قطاع غزة تمثلت بعدم تسجيل عدد من طلاب الابتدائي من المواطنين بمدارسها.وأكدت الديمقراطية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن (أونروا) أقدمت على مخالفة صريحة لما كان معمول به سابقاً، حيث كان الطلاب المواطنين الذين لا مدارس حكومية في إطار مدنهم أو تبعد مدارسهم 2 كيلو عن مقر سكناهم يدرسون في مدارس الوكالة منذ نشأتها.وأضافت الديمقراطية، أنه في بداية العام الدراسي لهذا العام رفضت وكالة الغوث استقبال اعداد تجاوزت الألفي طالب من الطلاب على الرغم من إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة بهم في مدارس العديد من المخيمات والمحافظات سواء في خزاعة او منطقة ابو طعيمة او خانيونس او المخيمات الوسطى او غزة والشمال .واعتبرت الجبهة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية خدمات الوكالة وقضية اللاجئين وحق العودة في إطار تنفيذ صفقة القرن، مؤكدة حرصها على وكالة الغوث واستمرار خدماتها حسب التقويض الممنوح لها بالقرار الأممي 302 عام 1949م.