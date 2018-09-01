عاجل

  • الدقيقة 21: فرصة خطيرة لشباب رفح والحكم يحتسب تسلل

  • الدقيقة 7: التعادل السلبي يسيطر على مجريات مباراة السوبر بين شباب رفح وشباب خانيونس

شؤون فلسطينية

إعلان بيع مركز شرطة "الشيخ رضوان" بغزة.. وسلطة الأراضي توضح الأسباب

إعلان بيع مركز شرطة "الشيخ رضوان" بغزة.. وسلطة الأراضي توضح الأسباب
مركز شرطة الشيخ رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وآثار الإعلان، الكثير من ردود الفعل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما وأنه جاء كإعلان بيع المركز وليس الأرض التي بُني عليها، ما اضطر سلطة الأراضي، لإصدار توضيح.

وقال الإعلان الذي نشرته مالية غزة، عبر صحيفة (فلسطين) المحلية: "تعلن وزارة المالية، طرح مزاودة بالظرف المختوم، لبيع مركز شرطة الشيخ رضوان، لصالح سلطة الأراضي، تبعًا للشروط الموضحة، في كراسة المزاودة".

ودعا الإعلان الشركات والأفراد الراغبين في المشاركة بهذا المزاد وزارة المالية.

إلى ذلك، فندت سلطة الأراضي الفلسطينية بغزة أسباب بيع أرض مركز شرطة "الشيخ رضوان".

وقال نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبوريالة، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي): إن أبرز سبب لبيع أرض مركز الشرطة هو أن المركز يقع في منطقة مزدحمة جدًا بالسكان، حيث يصعب على المواطنين الوصول إليه بسب الازدحام المروري وإحاطة المركز من كافة الجوانب ببيوت المواطنين، والقطعة المخصصة الجديدة تقع بمنطقة أفضل وذات انسيابية مرورية وخدماتية.

وأضاف أبو ريالة، أن المركز الحالي لا تتجاوز مساحته 500 متر حيث تتنافي مع الشروط والمواصفات الفنية والعلمية لمراكز الشرطة ومراكز التوقيف، في حين أن القطعة المخصصة الجديدة تبلغ مساحتها أكثر من 2.5 دونم.

وشدد أبوريالة، على أن إعلان بيع أرض المركز وتخصيص الأرض الجديدة جاء امتثالًا لقرار سابق من الجهات المختصة "مجلس الوزراء الفلسطيني" بأن يتم بيع ومبادلة أرض مركز الشيخ رضوان ويتم بقيمته بناء المركز الجديد على الأرض المخصصة.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض جديدة غرب شارع النصر "غرب محطة بهلول" بمساحة 2.5 دونم وبذلك سيكون المركز الجديد مبني وفق الشروط والمواصفات الفنية.

وجدد أبوريالة تأكيده على أنه حتى تكون عملية البيع شفافة ووفق النظام تم الإعلان عبر اللوازم المركزية بوزارة المالية بإعلانات رسمية حتى تكون هناك شفافية وفق القانون الفلسطيني ولكي لا يتم اختراق القانون بأي شيء وكانت عملية قانونية إجرائية وفق قرار مجلس الوزراء في حينه.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية والجهات المخصصة قامت بإعداد مخططات وتصاميم وفق الأصول والشروط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحتى تكون مراكز الاحتجاز والتوقيف مراكز مناسبة وفق الأصول القانونية  والنظام.

وبيّن أبوريالة إلى أن ما حصل في إعلان صحيفة فلسطين هو خطأ مطبعي لا أكثر حيث المقصود بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان وليس بيع مركز شرطة الشيخ رضوان وستقوم الصحيفة بالتنويه لذلك.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تصدر تنويهاً مُهماً للمواطنين الراغبين بالسفر عبر معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهاً مُهماً للمواطنين الراغبين بالسفر عبر معبر رفح

جمعية حماية المستهلك: ضريبة &#34;البلو&#34; السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات

جمعية حماية المستهلك: ضريبة "البلو" السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات

الجبهة الديمقراطية: (أونروا) رفضت تسجيل طلاب المواطنين بمدارسها في غزة

الجبهة الديمقراطية: (أونروا) رفضت تسجيل طلاب المواطنين بمدارسها في غزة

البنك الوطني: ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دولار

البنك الوطني: ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دولار

ليبرمان: لا يمكن اغتيال &#34;إسماعيل هنية&#34; خلال 48 ساعة

ليبرمان: لا يمكن اغتيال "إسماعيل هنية" خلال 48 ساعة

رباح: المخابرات المصرية ستُؤكد لأبو مازن أنه لا هدنة بدون توقيعه

رباح: المخابرات المصرية ستُؤكد لأبو مازن أنه لا هدنة بدون توقيعه

الفنانة الأمريكية &#34;لانا دل ري&#34; تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان &#34;ميتيور&#34; الإسرائيلي

الفنانة الأمريكية "لانا دل ري" تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

جمعية حماية المستهلك: ضريبة &#34;البلو&#34; السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات

جمعية حماية المستهلك: ضريبة "البلو" السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات

البنك الوطني: ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دولار

البنك الوطني: ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دولار

الفنانة الأمريكية &#34;لانا دل ري&#34; تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان &#34;ميتيور&#34; الإسرائيلي

الفنانة الأمريكية "لانا دل ري" تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

منوعات

شقيق الراحل ياسر المصري: هذه حقيقة وفاة اخي بحادث سير مدبر

شقيق الراحل ياسر المصري: هذه حقيقة وفاة اخي بحادث سير مدبر

فيديو..هند البلوشي:&#34;مشاري&#34; أعلن طلاقنا بعد طرح كليب &#34;مستفز&#34; بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو..هند البلوشي:"مشاري" أعلن طلاقنا بعد طرح كليب "مستفز" بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر &#34;إجهاضها&#34;

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر "إجهاضها"

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

&#34;احنا بنشتري راجل&#34;.. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

"احنا بنشتري راجل".. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

عربي

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان