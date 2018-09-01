"دنيا الوطن" تنقل مباراة كأس السوبر بين شباب خانيونس وشباب رفح

رام الله - دنيا الوطنتُذيع "دنيا الوطن"، عبر موقعها الإلكتروني، وصفحتها بموقع (فيسبوك)، عصر اليوم السبت، أحداث مباراة كأس السوبر لأندية قطاع غزة، ما بين ناديي شباب خانيونس، وشباب رفح.وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا، بتوقيت فلسطين، وتقام على ملعب فلسطين، وسط مدينة غزة.ويلتقي فريقا شباب خانيونس، بطل الثنائية الموسم الماضي، وشباب رفح وصيف بطل الكأس، على كأس السوبر لأندية قطاع غزة، في افتتاح الموسم الكروي الجديد.ويبحث نادي شباب خانيونس، عن التتويج بأول كأس للسوبر، بينما تُوج شباب رفح بكأس هذه البطولة 3 مرات في مواسم 2013، 2014، 2017.في المقابل، يخوض شباب رفح هذا الأسبوع نهائيين متتاليين، الأول كأس السوبر، والثاني يوم الثلاثاء المقبل، أمام جاره خدمات رفح، في نهائي البطولة التنشيطية، وهو يريد الظفر بهاتين البطولتين لتكون أفضل إعداد للفريق قبل انطلاق لقاءات الدوري العام في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.