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الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل جيزان

الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية قبالة سواحل جيزان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان.

وقالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين: إن القوات البحرية التابعة للحوثي، استهدفت البارجة السعودية، ردًا على استهداف الصيادين في السواحل والجزر اليمنية.

وأكدت القناة اليمنية، أن الاستهداف أدى لوقوع اصابات في صفوف القوات السعودية، فيما لم تعلن السلطات في المملكة عن أي تفاصيل حول الاستهداف، لحد اللحظة.

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