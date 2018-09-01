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دولي

الاشتباه بحصول سارة نتنياهو ونجلها على رشوة في "الملف 4000"

الاشتباه بحصول سارة نتنياهو ونجلها على رشوة في "الملف 4000"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشتبه به بتلقي رشوة في القضية المعروفة باسم (الملف 4000)، وذلك بعد ساعات من إعلان الشرطة أن سارة، زوجة رئيس الحكومة، مشتبه بها بنفس المخالفة.

ويتعلق (الملف 4000) بشبهات حول قيام رئيس الحكومة بدفع إجراءات تنظيمية في سوق الإعلام والاتصالات تعود بالفائدة على مالك شركة (بيزك) شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع (واللا) الإخباري الإلكتروني الذي يمتلكه ألوفيتش.

ووفقاً للمصدر، قام يئير ووالدته سارة نيابة عن رئيس الحكومة بتنسيق التغطية في موقع (واللا) مع كل من زوجة ألوفيتش، إيريس، والمدير التنفيذي للموقع إيلان يهوشواع.

وتعقيباً على ذلك أصدرت عائلة نتنياهو بياناً رفضت فيه ما ورد في تقرير الشبكة الإخبارية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت في وقت سابق من آب الحالي تحقيقاً مع رئيس الحكومة حول (الملف 4000)، وهذه هي المرة الـ12 التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.

 وخضع للتحقيق في حزيران الفائت حول (الملف 3000) المتعلق بشبهات فساد مرتبطة بصفقة شراء غواصات عسكرية من ألمانيا، كما أن النيابة الإسرائيلية العامة سبق أن وجهت إلى زوجة سارة نتنياهو يوم 21 حزيران/ يونيو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وذلك بعد تحقيق طويل أجرته حول شبهات بتزوير نفقات الأسرة.

وبدأ التحقيق في (الملف 4000) سنة 2017 لكنه بدأ يتخذ منحى يهدد رئيس الحكومة يوم 18 شباط 2018. وشغل نتنياهو حقيبة الاتصال حتى سنة 2017 إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتنياهو في 4 ملفات على الأقل ما تزال مفتوحة ضده حالياً، وأوصت يوم 13 شباط/ فبراير، بتوجيه تهم إليه في اثنين منها.

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