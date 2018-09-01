البنك الوطني: ثالث اكبر بنك في فلسطين بتعدي موجوداته 2 مليار دولار





كما بلغت ودائع عملائه 1.66 مليار دولار للستة أشهر الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت 808.78 مليون دولار نهاية العام الماضي. وبلغت صافي أرباح الفترة 8.35 مليون دولار، منها 5.21 مليون دولار لمساهمي البنك. ويعتبر هذا الإفصاح الثاني للبنك الوطني بعد نجاح عملية الاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني في الربع الأول من هذا العام، وبالتالي توحيد البيانات المالية لكلى البنكين



وتعليقا على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، إن النصف الأول من العام 2018 شكل نقلة نوعية هامة للبنك الوطني، بعد إتمامه لصفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني في الربع الأول من العام، لتتضاعف الميزانية بعد أن أصبحت مجمعة للبنكين لنتحدث عن أصول تتجاوز الملياري دولار، وبالتالي نتحدث عن مجموعة مصرفية كبيرة تشكل ثاني أكبر بنك فلسطيني وثالث أكبر البنوك في فلسطين. مضيفا أن هذا الأداء المالي يعكس قوة البنكين مجتمعين وسلامة ومتانة أدائهما المالي.



وتابع الحاج حسن موضحا أن البنك أصبح لديه الآن تنوعا في المنتجات المصرفية التي يقدمها ، لتشمل المنتجات المصرفية التقليدية والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يجعله مؤسسة أقوى وأشمل، مؤكدا كذلك الأمر أن البنك الوطني بات يقدم خدماته في شطري الوطن، خاصة وان البنك الإسلامي الفلسطيني من أكبر البنوك العاملة في قطاع غزة.



وأشارت البيانات المالية المجمعة كذلك إلى بلوغ محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 1.27 مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي، بعد أن كانت 653,85 مليون دولار نهاية العام 2017. وفيما يخص إجمالي الدخل فسجل 37.02 مليون دولار مقارنة مع 19.65 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم.



واستعرض الحاج حسن انجازات البنك للنصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى إطلاقه أول مركز خدمات جمهور رقمي، والذي يمكن العملاء وجمهور المتعاملين مع البنك من الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع من خلال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت منتشرة جدا في فلسطين.



وأضاف الحاج حسن إلى أن إنشاء هذا المركز يأتي تماشيا مع توجهات البنك الوطني بإدخال التطور التكنولوجي إلى خدماته المصرفية، حيث أن الهدف الرئيسي أن يتمكن العملاء من التحكم بحساباتهم في أي وقت ومن أي مكان، مشيرا أن البنك بصدد تطوير خدمات عديدة بهذا الصدد، معلنا جاهزية عدد من صرافاته الآلية الآن لاستقبال الإيداع النقدي، وبصدد إطلاق خدمة طباعة بطاقات الخصم المباشر بشكل فوري في الفروع والعديد من الخدمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في حينه.



وحول التوسع والانتشار، قال الحاج حسن إن البنك يركز الآن وللسنوات الثلاثة القادمة على التحول الرقمي لتزويد عملائه بالخدمات المصرفية، وتمدد جغرافي بوتيرة أقل من السابق وعدم الاعتماد على الفروع لتقديم خدماته، مشيرا إلى افتتاح البنك لفرع له في طولكرم في الربع الأول من العام الحالي، لتغطي شبكة فروعه كافة المحافظات الرئيسية في الوطن. معلنا أن البنك يجهز الآن لافتتاح فرع له في بلدة سنجل، وفرع آخر في محافظة القدس قبل نهاية العام الحالي.



رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية للنصف الأول من العام الحالي، بتعدي مجموع موجوداته ملياري دولار لتبلغ 2.07 مليار دولار بعد أن كانت 1.07 مليار دولار في نهاية العام 2017.