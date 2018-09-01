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شؤون فلسطينية

ليبرمان: لا يمكن اغتيال "إسماعيل هنية" خلال 48 ساعة

ليبرمان: لا يمكن اغتيال "إسماعيل هنية" خلال 48 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال: إن حركة حماس لن تفوز في حال تم إجراء انتخابات في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في لقاء أجراه معه الصحفي اليكس فيشمان: "لا يمكن تصفية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، خلال 48 ساعة حتى لو أصبح نفتالي بينت وزيراً للجيش، سيواجه نفس القيود التي تواجهني الآن".

واعترف ليبرمان خلال المقابلة، بأن دور وزير الجيش، قد علمه أن يطيل "فتيله القصير"، مؤكداً أن "فتيله يطول ويقصر وفقا للظروف"، وقال إنه عندما يحاول شخص ما أن يخطو على أصابع قدميه، يقصر الفتيل.

يذكر، أن ليبرمان كان قد قال في وقت سابق، عندما كان معارضًا لحكومة نتنياهو، أنه حالما يدخل في منصب وزير الجيش، فإنه سيغتال إسماعيل هنية في ظرف 48 ساعة.

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