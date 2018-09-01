باكستان تتصدر وإسرائيل تتذيل قائمة أقوى 10 أجهزة مخابرات حول العالم

خاص دنيا الوطن - حياة أبو عيادةلم تغب مشاهد رجال الاستخبارات عن الأفلام الحماسية المليئة بمشاهد الاقتحامات والتسلل، فالرجل المتخفي باللباس المدني الذي يقطع أميالاً لمراقبة غريمه، ومعرفة تحركاته والحصول على تفاصيل التفاصيل عن حياته، هو رجل استخباراتي، ينتمي لجهاز كامل، تصرف عليه أموال طائلة، فمن الأقوى بهذا المجال في الواقع؟يعتبر جهاز الاستخبارات من مؤسسات الدولة، ترتكز مهامه على جمع المعلومات عن البلدان والمؤسسات الأجنبية، وتقييمها، إضافة للدفاع عن الدولة، ضد التجسس، وكل الأعمال العدوانية التي تستهدفها وتضر بها، وتكون بعض أعمال الجهاز بشكل سري تتوغل في أهدافها، حتى تنالها بطريقة شرعية أو غير شرعية.السرية عنصر مهم في المخابرات، بل جزء أساسي، لذلك قد يصعب تصنيف أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم من غيرها، فالترتيب يجب أن يعتمد على إحصائيات وأرقام، وسط تعدد فروع هذا الجهاز ما بين جمع المعلومات والاستشراف، والتوثيق والأرشيف، والتحليل والتخطيط، والأمن الداخلي والخارجي، محاربة عمليات التجسس، الاستخبارات العسكرية، العمليات السرية، وحدة العمليات، ويكاد من المستحيل أن تطرح الدول إحصائيات لعمل هذه الفروع.ورغم صعوبة إيجاد إحصائيات لتصنيف الأقوى عالمياً، إلا أن هناك اتفاقاً دولياً على أن أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم هو الجهاز الباكستاني، وبحسب American Crime News)) فإن (ISI) هي القوة الهائلة التي تقف خلف الحكومة الباكستانية، وهي العقل المدبر لها، والتي تدير كافة شؤون البلد.يحفل تاريخ المخابرات الباكستانية بالعديد من الإنجازات المعلن عنها بعد تحقيق أهدافها، فقد نجحت حسب موقع (ليست فيلا) بهدم النفوذ السوفيتي في آسيا الوسطى، وزعزعة الاستقرار الداخلي في الهند، وإحباط المحاولات الهندية لتحقيق التفوّق النووي في جنوب آسيا، ومنذ تأسيسها، وهي الدرع الحامي للحكومة الباكستانية، رغم أنها الأقل تمويلاً بين أجهزة الاستخبارات العالمية.وتختلف التصنيفات العالمية ما بين الجهات المختصة، ولكن رغم هذا تبقى الباكستان بالصدارة، بيد أن جهاز المخابرات الإسرائيلي والمعروف بـ (الموساد) يتنقل بين المراتب فتارة بالمرتبة الرابعة وأخرى بالسابعة، وفي آخر إحصائية تذيل مجموعة أقوى عشر أجهزة مخابرات.وصنف موقع RT الروسي الموساد في المرتبة العاشرة بين أقوى أجهزة الاستخبارات بسبب انتشار عملائها السريين في كافة أنحاء العالم، والذين يقومون بالتجسس وجمع المعلومات القيمة، ومن أكبر الوحدات في الجهاز "قسم العمليات الخاصة" أو ((Metsada الذي قام بالعديد من الاغتيالات والعمليات السرية في جميع أنحاء العالم.ويتكون جهاز الموساد من ثلاثة أقسام رئيسية، قسم المعلومات لجمعها وتحليلها، والعمليات ويتولى وضع الخطط الخاصة بأعمال التخريب والخطف والقتل، وقسم الحرب النفسية ويشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية، وتنفيذها لنشر الفكرة الصهيونية، وألحقت بجهاز الموساد مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء مركزها الرئيسي حيفا، ويتم فيها التدريب على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية.وبحسب الموسوعة السياسية، فإن الموساد تورط في عمليات كثيرة ضد الدول العربية والأجنبية منها عمليات اغتيال لعناصر تعتبرها إسرائيل معادية لها، ولا يزال يقوم جهاز المخابرات حتى الآن بعمليات التجسس ليس لإعدائه فقط، بل أيضاً ضد الدول الصديقة، والتي تربط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية.ونشر الموقع الروسي إحصائية لأقوى عشرة أجهزة مخابرات في العالم، تصدرتها الباكستان، ثم المخابرات المركزية الأمريكية,، تلتها الاستخبارات العسكرية البريطانية، وفي المرتبة الرابعة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وحلت الاستخبارات الاتحادية الألمانية بالمركز الخامس، وبالمركز السادس جناح البحث والتحليل الهندي، أما المرتبة السابعة فمن نصيب مديرية الأمن العام الفرنسي، تليها الاستخبارات السرية الأسترالية، والمرتبة ما قبل الأخيرة وزارة أمن الدولة الصينية، وتذيل الموساد الإسرائيلي الترتيب بالمركز العاشر، دون أن يعلن على أي أساس أعتمد هذه التصنيفات.