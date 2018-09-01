شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن الرئيس سيتخذ إجراءات مصيرية، في حال ذهبت حركة حماس لقرارات انفصالية، كمطار إيلات أو ميناء قبرص.

وقال الجاغوب لـ"دنيا الوطن": الرئيس محمود عباس، سيتخذ قرارات صعبة، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانفصال، الذي نصنفه على أنه انتحار سياسي، يجب مقاومته، مضيفًا: هل المطلوب من الرئيس أن يبارك انفصال وطنه وشعبه، هذا لن يكون مهما حاولت حماس.

وأوضح، أن رد حركة فتح على الورقة المصرية، هو تمكين الحكومة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، واستلام الحكومة لكافة مهامها السياسية، والأمنية والاقتصادية، وألا يتدخل أي فصيل بغزة في شؤون الحكومة، متابعًا: لن نقبل أن تأتي الحكومة لغزة، بينما تسيطر حماس على الضرائب والجباية، لجيبها الخاص.

واعتبر الجاغوب، أن هنالك استحقاقات على حماس أن تدفعها لتنجح المصالحة، وهو أن يكون في غزة سلاح واحد، وأمن واحد، ووزير واحد لكل وزارة، مشيرًا إلى أن موقف حركة فتح، لم يختلف عن السابق، موقفها واضح وهو تطبيق بنود اتفاق القاهرة 2017 الذي وقعت عليه حركة حماس، متسائلًا: ماذا يُضير حماس من أن تترك الحكومة تعمل؟ 

وختم الجاغوب، حديثه بالتأكيد على أن حماس، لا تريد أن تُطبق الاتفاقيات، بل فقط خيارها هو التهدئة والسلام مع إسرائيل، فلو كانوا جادين في التصالح، لعملوا على إنشاء خط وصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية، وليس خط وصل بين القطاع وقبرص، وكذلك إيلات، وفق تعبيره.

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