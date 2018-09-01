إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأغلقت طواقم جهاز الأمن الوقائي، اليوم السبت، محطة لبيع الوقود المهرب، وضبطت شاحنة دجاج غير مستوفية للشروط، في محافظة الخليل.وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، "بأن الجهاز في محافظة الخليل، وتنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي، بمكافحة الجريمة المجتمعية، وحماية الاقتصاد الوطني، وأمن المواطن، تمكن وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مع ساعات الفجر الأولى، وبالتعاون مع هيئة البترول، من إغلاق نقطة لبيع الوقود المهرب، حيث تم ضبط 2000 لتر سولار، وإتلاف 1500 لتر، وضبط ماكنتين لتعبئة السولار، واعتقال صاحب النقطة، وإحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأضاف البيان: "أن الجهاز تمكن فجر اليوم، أيضاً، بناء على معلومات استخبارية من ضبط شاحنة دجاج غير مستوفية للشروط في محافظة الخليل، ولا تحمل تصريح نقل من وزارة الزراعة، وشهادة من البيطرة، تحتوي على 1000 طير، وإحالتها لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية".وأهاب البيان، بالمواطنين لضرورة التبليغ بشكل فوري على القائمين على نقاط تهريب الوقود، ومهربي المواد الغذائية، لأن مثل هذه الأعمال تضر بصحة المواطن أولاً، وبالاقتصاد الوطني ثانياً.