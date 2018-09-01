بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني



وتابع في تصريح صحفي مقتضب: أنه وأمام هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لطمس حقيقة النكبة التي تعرض لها شعبنا، وسعيها المكشوف لشطب حق العودة، فإننا نؤكد تمسكنا بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة، وهذا ميراث لا يمكن لأي فلسطيني حر التفريط به، وما مسيرات العودة الكبرى إلا تعبير صارخ على تجذر هذا الحق في وجدان كل فلسطيني.



وطالب أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، وتنكرها لحقوق شعبنا العادلة.



وأكد أن الإدارة الأمريكية، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ تُطل علينا بقرار تصفوي لقضية اللاجئين من خلال وقفها تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتي تُعد شاهداً حياً على مأساتهم، بما تقدمه لهم من خدمات صحية وتعليمية ومشاريع إغاثية بعد تشرديهم عن أرضهم طيلة 70 عاماً.