شؤون فلسطينية

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران: إن الإدارة الأمريكية، تواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاولتها تصفية معالم قضيتنا العادلة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ تُطل علينا بقرار تصفوي لقضية اللاجئين من خلال وقفها تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتي تُعد شاهداً حياً على مأساتهم، بما تقدمه لهم من خدمات صحية وتعليمية ومشاريع إغاثية بعد تشرديهم عن أرضهم طيلة 70 عاماً. 
 
وتابع في تصريح صحفي مقتضب: أنه وأمام هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لطمس حقيقة النكبة التي تعرض لها شعبنا، وسعيها المكشوف لشطب حق العودة، فإننا نؤكد تمسكنا بحق عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة، وهذا ميراث لا يمكن لأي فلسطيني حر التفريط به، وما مسيرات العودة الكبرى إلا تعبير صارخ على تجذر هذا الحق في وجدان كل فلسطيني.

وطالب أحرار العالم ومؤسساته الحقوقية بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، بانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، وتنكرها لحقوق شعبنا العادلة.

أخبار ذات صلة

رباح: المخابرات المصرية ستُؤكد لأبو مازن أنه لا هدنة بدون توقيعه

رباح: المخابرات المصرية ستُؤكد لأبو مازن أنه لا هدنة بدون توقيعه

الفنانة الأمريكية &#34;لانا دل ري&#34; تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان &#34;ميتيور&#34; الإسرائيلي

الفنانة الأمريكية "لانا دل ري" تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص

قيادي فتحاوي: الرئيس عباس سيتخذ قرارات صعبة حال قررت حماس الذهاب لإيلات أو قبرص

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

إسرائيل تُعيق قتلها.. انتشار الكلاب الضالة في شوارع غزة ومُطالبات بإعدامها بالرصاص

إسرائيل تُعيق قتلها.. انتشار الكلاب الضالة في شوارع غزة ومُطالبات بإعدامها بالرصاص

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الفنانة الأمريكية &#34;لانا دل ري&#34; تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان &#34;ميتيور&#34; الإسرائيلي

الفنانة الأمريكية "لانا دل ري" تستجيب للضغط الشعبي وتلغي حفلها في مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

الجامعة العربية تُندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن (أونروا)

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

إغلاق محطة وقود غير قانونية وضبط شاحنة دجاج مُهربة في الخليل

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني

بدران: الإدارة الأمريكية تُواصل إجحافها بحقوق شعبنا الفلسطيني

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

عشراوي تُطالب المجتمع الدولي بمساءلة أمريكا على خطواتها المتهورة تجاه القضية الفلسطينية

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

التربية تنظم مؤتمرها الوطني في الإشراف التربوي القيادي التطويري

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا

طواقم الدفاع المدني تُسيطر على حريق اندلع في مطعم وسط مدينة أريحا

منوعات

فيديو..هند البلوشي:&#34;مشاري&#34; أعلن طلاقنا بعد طرح كليب &#34;مستفز&#34; بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو..هند البلوشي:"مشاري" أعلن طلاقنا بعد طرح كليب "مستفز" بساعتين.. وتعمدت الإثارة

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

فيديو.. أحلام لجُمهورها: شايفيني فيل.. أنا حلوة وسمبتيك

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

الشرطة الأمريكية تقتل بطلة هذا المسلسل عن طريق الخطأ

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر &#34;إجهاضها&#34;

بكامل أناقتها وجمالها.. أول ظهور لوفاء الكيلاني بعد خبر "إجهاضها"

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

شاهد لحظة ضرب عمرو دياب لحارسه الخاص في آخر حفلاته.. والسبب غير متوقع

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

ناهد السباعي تُفاجئ الجمهور بدخولها القفص الذهبي دون سابق إنذار

&#34;احنا بنشتري راجل&#34;.. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

"احنا بنشتري راجل".. نجمات صدمن العالم بزواجهن من رجال أقل جمالاً وثراءً منهن

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

هذه الطفلة أصبحت نجمة لبنانية متألقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

شاهد: دينا الشربيني تخفف الحر عن عمرو دياب بهذه الطريقة

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

كيف خسرت سمية الخشاب 20 كيلو من وزنها بمكونين فقط؟

عربي

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

ثلاثة قتلى في انفجار سيارة بريف حلب السورية

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

هل هرب (بن علي) من الحجاج التونسيين في السعودية لبلد أوروبي؟

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

فيديو: لبنان… قتيلان و3 جرحى في اشكال تحول الى معركة بالسكاكين

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان

قصف صاروخي ومدفعي للحوثيين على نجران وجازان