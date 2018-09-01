وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب

رام الله - دنيا الوطنلقي الفتى نمر مرعي (17 عاماً) مصرعه، اليوم السبت، نتيجة سقوطه في ورشة بناء ببلدة كفر عقب.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الفتى مرعي من بلدة كفر ذان في محافظة جنين، نقل لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، بعد سقوطه في ورشة بناء، حيث أعلن في المستشفى عن وفاته".