وفاة فتى إثر سقوطه في ورشة عمل في كفر عقب
رام الله - دنيا الوطن
لقي الفتى نمر مرعي (17 عاماً) مصرعه، اليوم السبت، نتيجة سقوطه في ورشة بناء ببلدة كفر عقب.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الفتى مرعي من بلدة كفر ذان في محافظة جنين، نقل لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، بعد سقوطه في ورشة بناء، حيث أعلن في المستشفى عن وفاته".
لقي الفتى نمر مرعي (17 عاماً) مصرعه، اليوم السبت، نتيجة سقوطه في ورشة بناء ببلدة كفر عقب.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الفتى مرعي من بلدة كفر ذان في محافظة جنين، نقل لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، بعد سقوطه في ورشة بناء، حيث أعلن في المستشفى عن وفاته".
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